Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Reuters, «Pete Hegseth», Segretario alla Difesa americano, ha affermato che la marina militare del suo paese è in grado di continuare il blocco navale dei porti iraniani per tutto il tempo necessario.

Va notato che gli Stati Uniti hanno avviato il primo round del blocco navale contro l'Iran il 13 aprile di quest'anno, e questo blocco è continuato fino al 18 giugno. Dopo la violazione dell'accordo, Washington ha ripreso il blocco navale dei porti e del traffico navale intorno all'Iran a partire dal 14 luglio.