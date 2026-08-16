Ghalibaf: Abbiamo vinto la guerra sia sul piano militare che politico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio Consultivo Islamico, in un incontro con un gruppo di giornalisti parlamentari tenutosi domenica sera, 24 Mordad, dopo aver felicitato l'arrivo del mese di Rabi' al-Awwal, ha affermato: «Dopo essere venuto a conoscenza di questo evento, nonostante la situazione di guerra, secondo la mia costante tradizione ho cercato di non perdere l'opportunità di essere tra voi, cari fratelli e sorelle, e vi ringrazio perché, giustamente, vi siete distinti sia nella guerra di 12 giorni che nella guerra del Ramadan e avete assolto al vostro dovere.»

Ghalibaf ha sottolineato: «Oggi siamo in una guerra sleale alla cui testa ci sono l'America e il regime sionista, ma il nostro popolo si è levato e ha combattuto con coraggio, virilità e sincerità, e io, come servitore e come fratello che conosce i dettagli del lavoro, dico con tutto il cuore che abbiamo vinto questa guerra nel vero senso della parola, sia sul piano militare che politico.»

Ghalibaf ha spiegato: «In una delle mie interviste durante la guerra, ho precisato che non intendo dire che abbiamo distrutto l'esercito americano e il regime sionista, ma che l'America e Israele ci hanno attaccato con obiettivi chiari e precisi, con 9 obiettivi concreti, ufficialmente dichiarati, scritti e ripetuti, ma non hanno raggiunto nessuno di questi obiettivi a nessun livello — questa è la più grande sconfitta assoluta dell'America e del regime sionista e una grande vittoria per noi.»

Ha definito il memorandum d'intesa tra Iran e America un documento di orgoglio e vittoria per consolidare il successo sul piano diplomatico e ha aggiunto: «Questa vittoria gloriosa sul campo militare e diplomatico è stata realizzata grazie agli sforzi del popolo risvegliato, perché è stato il popolo iraniano che fin dal primo giorno è sceso in campo, e il nucleo duro di 90 milioni di persone con ogni gusto, religione, confessione e da ogni etnia, in pieno senso, si è levato e ha difeso con onore la Repubblica Islamica dell'Iran, la propria terra e la propria rivoluzione.»