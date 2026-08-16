Axios: Gli USA hanno chiesto a Barzani di ospitare i colloqui Teheran-Washington

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, il sito Axios ha affermato che a metà maggio i negoziatori americani che cercavano di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto (Teheran-Washington) hanno scelto una persona per istituire un canale di comunicazione non ufficiale. Si trattava di "Nechirwan Barzani" – il presidente del Kurdistan iracheno!

Axios afferma: secondo due fonti a conoscenza dei dettagli di questo contatto, Gabbard (l'ex direttrice dell'Intelligence Nazionale americana) ha detto a Barzani che la Casa Bianca ritiene che egli possa aiutare nella comunicazione. Brett McGurk, che ha servito come consigliere per il Medio Oriente (Asia occidentale) per 4 presidenti americani, in un'intervista ha dichiarato: "Nechirwan Barzani è una persona pragmatica e capace di risolvere problemi. È rispettato in tutta la regione e conosce quasi tutti sia a Teheran che a Washington. È la persona che si contatta in situazioni difficili e di emergenza."

Il sito ha aggiunto: la fonte ha dichiarato che Gabbard ha sottolineato a Barzani che questo contatto avviene con l'approvazione del presidente Trump e del vicepresidente J.D. Vance. Barzani ha accettato la richiesta di Gabbard. ... Gli Stati Uniti volevano che Barzani ospitasse negoziati segreti tra alti funzionari americani e iraniani a Erbil. La fonte ha dichiarato che Barzani ha parlato nuovamente con la parte iraniana e ha trasmesso loro questo messaggio. Gli iraniani non hanno respinto la proposta, ma hanno espresso preoccupazione per la loro sicurezza. Ritenevano che il Mossad avesse numerosi agenti e risorse nel Kurdistan iracheno e temevano che gli israeliani (sionisti) potessero tentare di assassinare loro a Erbil o durante il viaggio di andata e ritorno. L'incontro di Erbil non si è mai tenuto.