Agenzia ABNA, gruppo internazionale: Fareed Zakaria, noto analista americano, in un articolo sul Washington Post ha descritto la guerra contro l'Iran come un esempio di «spreco della credibilità di una superpotenza» e ritiene che la politica di Donald Trump abbia indotto gli alleati dell'America più che mai a pensare alla creazione di dispositivi di sicurezza indipendenti da Washington.

Zakaria, riferendosi all'accordo di difesa comune della Mecca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, scrive che questo accordo è stato stipulato tra paesi alcuni dei quali negli ultimi anni erano seri rivali gli uni degli altri. A suo avviso, il fattore importante del riavvicinamento di questi paesi è il calo della fiducia in Trump e nelle sue promesse.

Questo autore americano sottolinea che la guerra contro l'Iran ha mostrato come una superpotenza possa sprecare la propria credibilità. Egli fa riferimento alle ripetute dichiarazioni di Trump sulla vicinanza di un accordo con Teheran e scrive che fino a metà giugno è stato annunciato almeno 38 volte che l'accordo con l'Iran era imminente, ma recentemente una fonte iraniana ha detto a Reuters che i negoziati «non hanno fatto alcun progresso».

Zakaria si riferisce anche all'affermazione di Trump sul «controllo totale» dell'America sullo Stretto di Hormuz e scrive che, secondo i dati di tracciamento delle navi, recentemente solo 14 navi in un giorno hanno attraversato questo stretto, mentre prima della guerra il numero superava le 130 navi al giorno.

Secondo il Washington Post, il problema principale va oltre lo stile oratorio di Trump e riguarda il cuore del potere americano, cioè la sua credibilità. Zakaria ritiene che l'America negli ultimi otto decenni, insieme a portaerei, caccia F-35 e potenza economica, abbia costruito un altro importante capitale: la fiducia degli alleati che gli impegni di Washington siano stabili e affidabili.

Ma a suo avviso, il comportamento imprevedibile di Trump sta spingendo gli alleati, invece che a una maggiore sottomissione, verso una maggiore indipendenza e la costruzione di alternative.