Izdi: USA e NATO sono venuti per sconfiggere l'Iran; la regione assisterà al declino del nemico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale di corpo d'armata «Mostafa Izdi», vice comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione, oggi (martedì) durante una cerimonia in onore dei giornalisti, sottolineando l'importanza del ruolo dei media nella società iraniana, ha affermato: «I giornalisti sono i comandanti della guerra cognitiva che svolgono il loro ruolo sul campo.»

Egli ha dichiarato che la guerra del Ramadan ha creato una nuova situazione sulla scena mondiale, regionale e persino nel nostro paese, e ha aggiunto: «In altre parole, ci troviamo a quel livello in cui il martirio doloroso del nostro Leader e Maestro, Sua Eminenza l'Ayatollah Khamenei, Sayyid Ali Khamenei, si è verificato nella società.»

Il vice comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ha sottolineato che la "Missione" (Be'that) avvenuta ha una sua interpretazione, e questa missione è il risultato della missione interiore degli esseri umani, e ha aggiunto: «Le azioni culturali e cognitive della Rivoluzione Islamica si sono manifestate nella società attraverso questa missione, ed è molto degno di nota che, dopo il martirio della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, per quasi 10 giorni, questa società risvegliata ha preso in carico la rivoluzione. In questo movimento vi sono concetti che hanno attirato l'attenzione del mondo. La Rivoluzione Islamica, contrariamente a molte scuole di pensiero basate sul materialismo, offre un'interpretazione spirituale del mondo e, accanto ai benefici materiali, solleva anche la libertà spirituale e morale dell'essere umano.»

Il generale Izdi ha sottolineato che i principi fondamentali della rivoluzione sono alla base del movimento del sistema islamico, e ha precisato: «L'attrazione di questo sistema non risiede nel suo potere duro (hard power); l'attrazione della Rivoluzione Islamica risiede nel movimento che voi, operatori dei media e attivisti della guerra cognitiva e mediatica, avete il compito di realizzare. Questo sistema è riuscito a realizzare nei popoli del mondo ciò che l'Imam della Umma ha proclamato. L'Imam (che Dio sia soddisfatto di lui) ha detto: "La Rivoluzione Islamica è il preludio a enormi esplosioni nella regione".»

Egli ha detto: «I nemici hanno ordito molti complotti per indebolire l'Iran, ma l'Iran non solo non si è indebolito, ma si è presentato sulla scena con maggiore forza.»

Il vice comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ha annunciato: «Il numero di aeromobili nemici abbattuti dopo questo prezioso movimento del popolo e della nostra sfera morbida (soft) e cognitiva sui vari teatri ha superato i 200, e questo movimento ha avuto ripercussioni e conseguenze a livello regionale e mondiale.»

Il generale Izdi ha dichiarato: «La più grande potenza militare del mondo e il retroterra della NATO sono entrati in guerra contro la Repubblica Islamica dell'Iran, ma il sistema islamico ha retto e si è fermamente opposto ai nemici.»