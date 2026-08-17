Yahya Sari: Abbiamo incendiato la nave da guerra del nemico saudita

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato: «Abbiamo colpito una nave da guerra del nemico saudita insieme a quattro imbarcazioni militari che la scortavano nel Mar Rosso al largo della costa di Al-Mukha.»

Ha aggiunto: «Questo attacco è stato preciso e diretto, con diversi missili balistici. Questa operazione ha portato al completo incendio della nave, all'affondamento di alcune imbarcazioni e all'incendio di altre imbarcazioni.»

Yahya Sari ha sottolineato: «Monitoriamo attentamente tutti i movimenti e i raduni del nemico saudita e colpiremo questi movimenti e raduni sia via terra che via mare. Inoltre, l'equazione "blocco contro blocco" continuerà, e tutti i centri di raduno dei militari nemici saranno colpiti ovunque si trovino.»

Il portavoce delle forze armate yemenite ha anche annunciato: «Abbiamo colpito un deposito di armi legato ai raduni del nemico saudita nel centro militare di Sahn al-Jinn a Marib, con diversi droni, e lo abbiamo incendiato.»