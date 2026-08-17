Consultazioni telefoniche dei ministri degli Esteri del Pakistan e della Turchia sugli sviluppi nella regione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita il portale informativo del ministero degli Esteri pakistano, i ministri degli Esteri del Pakistan e della Turchia, in una conversazione telefonica, hanno convenuto che il dialogo e la diplomazia rimangono la via migliore per affrontare le sfide regionali e rafforzare la pace e la stabilità.

Muhammad Ishaq Dar, vice primo ministro e ministro degli Esteri del Pakistan, ha avuto una conversazione telefonica con Hakan Fidan, ministro degli Esteri della Turchia.

Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri pakistano, nel corso di questa conversazione telefonica, i due ministri hanno consultato gli ultimi sviluppi nella regione e hanno ribadito il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione in settori di interesse e vantaggio reciproco.

I ministri degli Esteri del Pakistan e della Turchia hanno inoltre convenuto che il dialogo e la diplomazia rimangono la via migliore per affrontare le sfide regionali e rafforzare la pace e la stabilità.