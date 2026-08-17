Dichiarazione del Pentagono sulla produzione di «Tomahawk» da parte dell'azienda americana «Raytheon»

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, il Dipartimento della Guerra americano (Pentagono) ha pubblicato oggi (martedì) una dichiarazione in cui afferma: «Abbiamo assegnato un contratto del valore di circa 23 miliardi di dollari all'azienda americana "Raytheon" per accelerare la produzione di missili "Tomahawk".»
Nella dichiarazione del Dipartimento della Guerra americano in merito, si afferma: «Abbiamo chiesto ai produttori di armi di aumentare la produzione di munizioni. Il contratto per la produzione di missili Tomahawk migliora la nostra capacità di equipaggiare i vari rami delle nostre forze militari e garantisce la superiorità combattiva sostenuta delle nostre forze!»
Il Pentagono ha dichiarato al riguardo: «Il contratto per la produzione di missili Tomahawk fornirà rapidamente anche le capacità necessarie per contrastare le minacce moderne!»
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