Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, mentre il Primo Ministro del regime sionista si vanta dei «suoi successi» nella regione, le statistiche sull'emigrazione dei sionisti dai territori occupati rivelano una realtà completamente diversa: una grave crisi interna che coincide con l'intensificarsi delle guerre su vari fronti.

Il giornale ebraico Maariv ha riferito che le statistiche pubblicate dal centro di ricerca del parlamento del regime sionista mostrano che il numero di sionisti tornati nei territori occupati negli ultimi anni ha registrato un calo del 53%.

Secondo questo rapporto, centinaia di migliaia di sionisti hanno lasciato i territori occupati e non sono tornati in questa regione. Questo processo di fuga dai territori occupati è iniziato nel 2023.

Nel rapporto si afferma inoltre che la decisione di tornare nei territori occupati è difficile a causa delle sfide economiche e sociali. Coloro che tornano non riescono a trovare facilmente un lavoro con uno stipendio adeguato, e il processo di stabilizzazione dello status di una moglie non israeliana nei territori occupati richiede fino a sette anni.