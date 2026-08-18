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Hamas: Gli occupanti sono responsabili del ritardo nell'attuazione dell'accordo su Gaza

18 agosto 2026 - 12:18
Codice notizia: 1853925
Source: ABNA24
Hamas: Gli occupanti sono responsabili del ritardo nell'attuazione dell'accordo su Gaza

Il movimento Hamas ha annunciato che il capo dell'ufficio politico di questo movimento ha informato i leader e i rappresentanti dei gruppi palestinesi degli incontri svolti con i mediatori, le parti garanti e la leadership egiziana.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, il movimento di resistenza islamica palestinese (Hamas) ha dichiarato che Khalil al-Hayya, capo dell'ufficio politico di questo movimento, ha informato i leader e i rappresentanti dei gruppi palestinesi dei suoi incontri con i mediatori, le parti garanti del cessate il fuoco e la leadership egiziana.

Hamas ha aggiunto che il capo dell'ufficio politico del movimento, insieme ai leader e ai rappresentanti dei gruppi palestinesi, ha sottolineato che il regime di occupazione, negando le intese raggiunte nell'esecuzione dell'accordo, è responsabile del ritardo nella sua attuazione.

Secondo questo rapporto, al-Hayya, i leader e i rappresentanti dei gruppi palestinesi hanno sottolineato la continuazione del processo di riorganizzazione della struttura interna palestinese sulla base del principio della partecipazione nazionale e della democrazia.

Hamas ha anche annunciato che al-Hayya, i leader e i rappresentanti dei gruppi palestinesi hanno sottolineato la necessità di elaborare una strategia nazionale e globale per affrontare le sfide attuali.

Va notato che al-Hayya, insieme a una delegazione di alto livello di leader di Hamas, si è recato al Cairo domenica per consultazioni con i funzionari egiziani.

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