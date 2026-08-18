Hamas: Gli occupanti sono responsabili del ritardo nell'attuazione dell'accordo su Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, il movimento di resistenza islamica palestinese (Hamas) ha dichiarato che Khalil al-Hayya, capo dell'ufficio politico di questo movimento, ha informato i leader e i rappresentanti dei gruppi palestinesi dei suoi incontri con i mediatori, le parti garanti del cessate il fuoco e la leadership egiziana.

Hamas ha aggiunto che il capo dell'ufficio politico del movimento, insieme ai leader e ai rappresentanti dei gruppi palestinesi, ha sottolineato che il regime di occupazione, negando le intese raggiunte nell'esecuzione dell'accordo, è responsabile del ritardo nella sua attuazione.

Secondo questo rapporto, al-Hayya, i leader e i rappresentanti dei gruppi palestinesi hanno sottolineato la continuazione del processo di riorganizzazione della struttura interna palestinese sulla base del principio della partecipazione nazionale e della democrazia.

Hamas ha anche annunciato che al-Hayya, i leader e i rappresentanti dei gruppi palestinesi hanno sottolineato la necessità di elaborare una strategia nazionale e globale per affrontare le sfide attuali.

Va notato che al-Hayya, insieme a una delegazione di alto livello di leader di Hamas, si è recato al Cairo domenica per consultazioni con i funzionari egiziani.