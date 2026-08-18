Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la CNN ha annunciato che il cacciatorpediniere "Benfold" della Marina americana, a causa di un guasto al sistema energetico e di alimentazione elettrica, ha trascorso il mese scorso quattro giorni interi senza servizi igienici funzionanti, servizi di cucina e sistema di aria condizionata.

La rete ha sottolineato che questo incidente è avvenuto nel Mar Cinese Meridionale, dove le temperature in quella regione sono molto elevate.

Matthew Comer, portavoce della Settima Flotta, ha dichiarato che questo incidente sul cacciatorpediniere "Benfold" si è verificato quando la nave stava effettuando operazioni di routine nella regione dell'Oceano Indiano e del Pacifico il 24 luglio.

Comer ha spiegato che, oltre alla perdita della capacità di manovra automatica, su questa nave da guerra di circa 10.000 tonnellate sono stati compromessi i servizi di cucina, i servizi igienici, l'aria condizionata e la fornitura di acqua potabile.

A più di 20 giorni dall'incidente, secondo le dichiarazioni di questo portavoce, la causa dell'interruzione di corrente su questa nave da guerra è ancora in fase di indagine.

Questo incidente si verifica mentre la Marina americana deve affrontare una crescente pressione dell'opinione pubblica dopo le segnalazioni sul deterioramento della salute mentale dei militari americani sulla portaerei "Abraham Lincoln" in Medio Oriente, che hanno trascorso più di 200 giorni in mare senza sosta.