Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Le Monde ha riferito che la regione del Medio Oriente è stata sempre determinante e ha rappresentato un parametro per valutare le prestazioni dei presidenti americani, e che nel caso di Trump, questa prestazione è stata insoddisfacente e priva di azioni ponderate.

Secondo questo rapporto, questo inquilino della Casa Bianca ha consegnato un bilancio pieno di fallimenti in meno di due anni. In questo contesto, si può in particolare sottolineare la provocazione bellica degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, poiché i risultati di questa guerra sono completamente opposti al desiderio di Washington di mostrare la propria potenza e forza, e hanno infine portato alla crisi della chiusura dello Stretto di Hormuz e al ritiro degli Stati Uniti.

Le Monde ha anche accennato alle pressioni esercitate dai paesi arabi del Golfo Persico, insieme alle preoccupazioni riguardo alla riduzione delle scorte di armamenti americani, che hanno avuto un ruolo nel ritiro di Trump dalle sue minacce di una nuova aggressione contro l'Iran. Questo ritiro ha indebolito la posizione degli Stati Uniti come cosiddetto garante della sicurezza della regione e ha spinto Arabia Saudita, Pakistan e Turchia a firmare un accordo tripartito. Questa azione indica una diminuzione della fiducia dei paesi della regione verso gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la Palestina, Trump affronta un'altra crisi. Non è riuscito a costringere l'esercito sionista a ritirarsi dalla Striscia di Gaza, e questo rende difficile l'attuazione del piano di Trump per la ricostruzione di Gaza. Il presidente americano, revocando le sanzioni contro i coloni estremisti, ha dimostrato che la sua politica in Medio Oriente è contraddittoria.