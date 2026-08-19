Accoglienza da parte del regime sionista dei cambiamenti nei libri di testo in Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando «Arabi 21», i cambiamenti apportati ad alcuni libri di testo sauditi sono stati accolti con favore dal regime sionista. In questo contesto, i sauditi hanno rimosso dai loro libri di testo la frase «I musulmani non rinunceranno a Gerusalemme», un'azione che è stata salutata da un'organizzazione israeliana che monitora i programmi educativi in Medio Oriente.

«Markus Schiff», direttore esecutivo dell'Istituto «Impact-CE», ha dichiarato in proposito che la revisione condotta dal suo istituto sui programmi educativi sauditi mostra il proseguimento del percorso di «riforme positive» nell'istruzione di questo Paese. Ha fatto riferimento alla riduzione dei contenuti che l'istituto considera «estremisti» o «antisemiti», insieme a cambiamenti nel modo di affrontare il tema di Israele e del sionismo.

L'accoglienza del regime sionista alle misure saudite avviene mentre i politici israeliani continuano a chiedere la distruzione della moschea di Al-Aqsa e la costruzione del cosiddetto «Tempio» al suo posto. Inoltre, le autorità israeliane lunedì hanno permesso ai coloni di compiere riti ebraici all'interno della moschea di Al-Aqsa, nella Gerusalemme orientale occupata, un'azione che è stata accolta da ampie critiche come ulteriore violazione dello status quo.

Questo istituto ha anche salutato la rimozione da alcuni libri di testo sauditi di alcuni versetti coranici riguardanti «l'incredulità e il peccato». In un libro di storia dell'undicesimo anno, l'espressione «nemico sionista» è stata sostituita da «occupanti israeliani». Tuttavia, l'istituto ha ritenuto questo cambiamento insufficiente e ritiene che l'uso del termine «occupanti israeliani» indichi la continuazione del mancato riconoscimento di Israele.

Queste critiche vengono sollevate mentre il regime sionista è totalmente contrario alla creazione di uno Stato palestinese. Benjamin Netanyahu, il primo ministro di questo regime, lo scorso novembre ha dichiarato che «non ci sarà uno Stato palestinese. La questione è semplice: non verrà creato».