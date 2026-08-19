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Seymour Hersh: Il rispetto e la posizione degli Stati Uniti nella regione sono perduti

19 agosto 2026 - 11:28
Codice notizia: 1854387
Source: ABNA24
Seymour Hersh: Il rispetto e la posizione degli Stati Uniti nella regione sono perduti

Il famoso giornalista americano ha ammesso che la posizione del suo paese nella regione è andata perduta a causa della provocazione bellica contro l'Iran.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, Seymour Hersh, giornalista americano e vincitore del Premio Pulitzer, ha sottolineato che l'amministrazione del presidente americano Donald Trump si trova in mezzo a un intenso conflitto militare con l'Iran e ha perso il rispetto tra i suoi alleati nella regione.

Ha aggiunto che l'amministrazione Trump ha perso il sostegno e il rispetto di molti dei suoi storici alleati regionali – paesi che hanno subito i precisi attacchi missilistici e con droni iraniani.

Hersh ha dichiarato: «Trump è entrato in un conflitto di cui in seguito ha capito che era più complesso di quanto pensasse. Le autorità iraniane continuano a resistere.»

Ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero perdere a breve termine lo Stretto di Hormuz, e questo problema ridurrebbe le possibilità di abbassamento del prezzo della benzina e le chance dei repubblicani alle elezioni di medio termine, soprattutto considerando che Trump ha annunciato la sospensione dei negoziati con l'Iran.

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