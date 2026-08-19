Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando RT, Chuck Grassley, presidente della commissione giudiziaria del Senato americano, insieme a Ron Johnson, un altro senatore americano, hanno inviato una lettera congiunta al Dipartimento di Giustizia esprimendo preoccupazione per i documenti ottenuti che indicano una classificazione errata delle informazioni da parte dell'Ufficio Federale di Investigazione (FBI).
Nella lettera si afferma che questa misura sembra essere stata intrapresa intenzionalmente per ostacolare l'accesso del Congresso alle informazioni.
Secondo questo rapporto, la lettera dei senatori americani si riferisce all'operazione investigativa interna condotta dall'FBI contro Joe e Hunter Biden prima delle elezioni del 2020. Grassley ha sottolineato che questi documenti erano stati conservati in un deposito segreto chiuso a chiave in modo che nessuno potesse esaminarli.
In precedenza, Kirill Dmitriev, il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, aveva dichiarato che l'insabbiamento della corruzione di Biden richiedeva un meccanismo su larga scala che sembra essere ancora attivo.
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