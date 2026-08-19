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Analista americano: Un inverno duro attende l'Europa

19 agosto 2026 - 11:29
Codice notizia: 1854389
Source: ABNA24
Analista americano: Un inverno duro attende l'Europa

Un analista americano ha sottolineato la riduzione delle riserve di carburante in Europa e il fatto che i paesi di questo continente si troveranno ad affrontare un inverno duro.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando RT, Paul Craig Roberts, analista politico ed economico americano, ha sottolineato che la ragione del desiderio dell'Europa di riprendere i negoziati con la Russia è dovuta alla carenza di risorse energetiche in questi paesi con l'avvicinarsi della stagione fredda.

Ha aggiunto: «Gli europei sanno che l'estate sta volgendo al termine e che dopo l'autunno affronteranno un inverno duro. Nel frattempo, non dispongono di riserve di carburante sufficienti per far fronte a questo periodo. Ecco perché cercano la revoca delle sanzioni americane contro il petrolio russo».

Roberts ha dichiarato: «Questa crisi non si limita al solo settore energetico, ma coinvolge anche l'industria tedesca. Il settore industriale tedesco perde 30.000 posti di lavoro al mese, il che è preoccupante. Questo settore è la spina dorsale dell'economia europea e il suo crollo significherebbe la distruzione di tutta l'Europa».

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