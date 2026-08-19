Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando RT, Paul Craig Roberts, analista politico ed economico americano, ha sottolineato che la ragione del desiderio dell'Europa di riprendere i negoziati con la Russia è dovuta alla carenza di risorse energetiche in questi paesi con l'avvicinarsi della stagione fredda.

Ha aggiunto: «Gli europei sanno che l'estate sta volgendo al termine e che dopo l'autunno affronteranno un inverno duro. Nel frattempo, non dispongono di riserve di carburante sufficienti per far fronte a questo periodo. Ecco perché cercano la revoca delle sanzioni americane contro il petrolio russo».

Roberts ha dichiarato: «Questa crisi non si limita al solo settore energetico, ma coinvolge anche l'industria tedesca. Il settore industriale tedesco perde 30.000 posti di lavoro al mese, il che è preoccupante. Questo settore è la spina dorsale dell'economia europea e il suo crollo significherebbe la distruzione di tutta l'Europa».