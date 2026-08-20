L’insistenza sulle politiche fallimentari degli Stati Uniti porterà solo a ulteriori sconfitte

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro paese, in risposta alle minacce riguardanti l’avvio di un’«operazione economica» contro l’Iran, ha affermato che tali minacce sono un tentativo di distogliere l’opinione pubblica americana dalle crisi economiche interne di quel paese.

Araghchi, in un intervento in cui ha fatto riferimento alla minaccia di «avviare un’operazione economica» contro l’Iran, ha dichiarato: questa minaccia è in realtà volta a distogliere l’opinione pubblica americana dalle crisi finanziarie interne, ossia i debiti senza precedenti e l’aumento vertiginoso dei tassi d’interesse bancari negli Stati Uniti.

Il Ministro degli Esteri del nostro paese ha aggiunto: insistere nel proseguire politiche fallimentari porterà solo a ulteriori sconfitte e provocherà l’ostilità degli iraniani.

Egli ha inoltre criticato le politiche economiche degli Stati Uniti contro vari paesi e ha sottolineato: il terrorismo economico americano minaccia l’economia globale e la sovranità nazionale dei paesi in tutto il mondo.