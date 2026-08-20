Azizi: La nazione iraniana non è disposta a pagare tributi nella difesa degli interessi nazionali

Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento, facendo riferimento al piano del Parlamento per garantire la sicurezza geopolitica della regione e all'importanza strategica dello Stretto di Hormuz, ha affermato: le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran hanno un ruolo speciale nella salvaguardia della sicurezza del paese e della regione.

Azizi, rivolgendosi ai paesi della regione e agli sceicchi arabi del Golfo Persico, ha detto: dovete chiarire la vostra posizione nei confronti degli Stati Uniti e della presenza militare di questo paese; non si può da un lato cercare la sicurezza all'ombra della presenza americana e dall'altro pretendere di raggiungere una sicurezza duratura.

Azizi, affermando che la sicurezza della regione deve essere garantita dai paesi della regione stessi e senza fare affidamento su potenze straniere, ha dichiarato: la nazione iraniana, sulla via della difesa dei propri interessi nazionali e della propria sicurezza, non è disposta a pagare tributi.

Ha aggiunto: fare affidamento sugli Stati Uniti è come fare affidamento su un muro di carta; un muro che crollerà di fronte alla volontà dei popoli e ai cambiamenti regionali.