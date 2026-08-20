Reazione dell'Arabia Saudita all'attacco sionista contro l'aeroporto militare siriano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Ministero degli Esteri saudita ha condannato nei termini più duri i raid aerei del regime sionista contro l'aeroporto militare di Abu al-Zuhur nella provincia di Idlib e ha considerato questo atto una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Siria.

Il Ministero degli Esteri saudita in una nota ha dichiarato: L'Arabia Saudita ribadisce la sua ferma opposizione a questa palese aggressione e chiede ancora una volta alla comunità internazionale di porre fine alle violazioni di Israele delle leggi e norme internazionali.

Nel prosieguo della nota si legge: Riad dichiara la sua piena solidarietà con la Siria e sostiene qualsiasi misura che contribuisca a preservare la sovranità, l'integrità territoriale, l'unità del paese e a realizzare la sicurezza e la stabilità per il popolo siriano fratello.