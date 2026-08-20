Trump afferma di aver avviato severe sanzioni economiche contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, nella sua ultima dichiarazione contro l'Iran ha affermato: «Oggi annuncio le operazioni economiche più devastanti contro l'Iran – misure che finora non sono state adottate contro nessun paese.»

Ha affermato che questa sarà una guerra economica e un isolamento senza precedenti contro l'Iran.

Trump ha dichiarato: «Questo giorno sarà un'operazione economica di importanza fatidica, come il giorno dello sbarco in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale.»

Trump si riferiva all'operazione di sbarco delle forze alleate sulla costa della Normandia il 6 giugno 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il presidente americano, che finora non è riuscito a realizzare nessuno dei suoi piani per la resa dell'Iran, ha dichiarato: «Abbiamo bisogno del sostegno di tutti i nostri alleati insieme all'America per isolare e sconfiggere la minaccia iraniana.»

Ha affermato: «Il contrabbando di petrolio iraniano, le transazioni di baratto, gli scambi di contanti, i cambi, i registri societari e le società fittizie devono essere fermati.»

Trump ha dichiarato: «Oggi dichiaro: qualsiasi paese che permetterà alle sue istituzioni finanziarie, imprese o aeroporti di fornire all'Iran canali vitali, dovrà affrontare enormi conseguenze economiche.»

Mentre Trump stesso, violando gli impegni, ha più volte ostacolato i progressi nei negoziati, ha affermato: «Gli iraniani non hanno colto l'opportunità, e l'Iran è ora appeso a un filo.»