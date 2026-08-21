Richiesta di «Abu Ubaida» agli abitanti della Cisgiordania di sollevarsi contro i sionisti

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando l'agenzia «Shihab», il portavoce militare delle brigate Al-Qassam ha invitato gli abitanti della Cisgiordania a confrontarsi con i sionisti.

Abu Ubaida, portavoce militare delle brigate Al-Qassam – il ramo militare del movimento Hamas – ha scritto sul suo canale Telegram: «Esprimiamo le nostre condoglianze al popolo palestinese, ovunque si trovi, per la morte dell'eroe martire Fathi Khazim (Abu Raad), ucciso dai colpi dei soldati dell'occupazione. La sua anima si è unita ai suoi compagni – Abu Shanab, Attar, Abu Shmaleh, Barhoumeh e tutti i martiri del nostro popolo».

Abu Ubaida ha aggiunto: «Nell'anniversario dell'incendio della moschea di Al-Aqsa e all'ombra dei crescenti crimini degli occupanti, invitiamo tutti i nostri figli combattenti in Cisgiordania occupata e a Gerusalemme a difendere la moschea di Al-Aqsa, la loro terra e il loro onore, a sollevarsi contro gli occupanti, a rispondere ai gruppi di predoni e a vendicare il sangue puro dei martiri».

«Fathi Khazim», padre dei martiri «Raad Khazim» e «Abdurrahman Khazim», è stato ucciso all'alba di giovedì durante un raid dei soldati del regime sionista contro la sua casa nel centro della città di Jenin.