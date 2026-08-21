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Il tentativo di Trump di mantenere la posizione dei repubblicani al Congresso con la promessa di «manzo»

21 agosto 2026 - 22:43
Codice notizia: 1855250
Source: ABNA24
Il tentativo di Trump di mantenere la posizione dei repubblicani al Congresso con la promessa di «manzo»

Trump, nel tentativo di ridurre il malcontento degli americani, soprattutto in vista delle prossime elezioni del Congresso, ha promesso di offrire sul mercato carne macinata al 25% in meno rispetto al prezzo attuale!

Secondo l'agenzia di stampa «Abna», il presidente americano Donald Trump oggi, venerdì, nel tentativo di compensare parte del diffuso malcontento nel suo paese a causa delle conseguenze della costosa aggressione contro l'Iran, ha pubblicato un messaggio sul suo social network Truth Social: «Oggi ho finalizzato un accordo che ridurrà significativamente il prezzo della carne macinata per le famiglie dei lavoratori americani.»

Il presidente americano, che cerca di mantenere i seggi dei repubblicani nelle prossime elezioni del Congresso, ha promesso: «Come tutti sanno, durante la presidenza di Biden, il prezzo del manzo è aumentato al ritmo più rapido e il numero di bovini negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più basso dell'era moderna. Mentre ci impegniamo a ricostruire le mandrie e a sostenere gli allevatori, gli Stati Uniti nei prossimi 90 giorni permetteranno l'importazione fino a 300.000 tonnellate di prodotti necessari per la carne macinata senza dazi aggiuntivi fuori quota.»

Donald Trump ha dichiarato: «Abbiamo ricevuto l'impegno che questa carne sarà venduta a un prezzo inferiore del 25% rispetto all'attuale prezzo di mercato. Questo accordo abbasserà i prezzi per gli americani e allo stesso tempo fornirà l'opportunità di ricostruire il grande allevamento bovino americano.»

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