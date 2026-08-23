Yemen: Le sanzioni americane contro Hezbollah sono per aiutare il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira, il Ministero degli Esteri yemenita in una nota ha annunciato: «Le sanzioni americane contro Hezbollah e la resistenza libanese servono a sostenere il nemico sionista. Queste sanzioni illegali e misure simili violano apertamente le norme giuridiche internazionali che regolano le relazioni tra Stati.»

Nella nota del Ministero degli Esteri yemenita si aggiunge: «Ogni volta che il nemico sionista fallisce nel raggiungere un risultato militare decisivo, l'America interviene per completare quel compito. Le sanzioni americane contro Hezbollah sono una prova della sconfitta militare del regime sionista.»

In questa nota si afferma: «Prendere di mira Hezbollah e la resistenza libanese in questo momento specifico, da parte di chiunque sia, costituisce un aiuto palese al nemico e una partecipazione attiva ai suoi crimini. Le autorità libanesi dovrebbero studiare attentamente la storia, poiché allinearsi con il nemico porta inevitabilmente alla distruzione.»