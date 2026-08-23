Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano in lingua ebraica Maariv ha ammesso che l'aeronautica del regime sionista negli ultimi tre anni ha effettuato tanti attacchi aerei quanti in 9 anni. Carri armati, mezzi corazzati per il trasporto truppe e veicoli blindati hanno anche consumato grandi quantità di equipaggiamento, e il volume di munizioni utilizzato dall'esercito sionista è pari a quello utilizzato nei 30 anni precedenti la guerra.

Secondo questo rapporto, l'esaurimento del personale nell'esercito del regime sionista rappresenta anche una grande sfida per questo regime. La morte di 1.138 militari, il ferimento di 11.000 militari con traumi fisici e problemi psicologici, nonché le stime che prevedono un aumento del numero di malati mentali nell'esercito sionista nei prossimi anni, sono solo una parte delle statistiche ufficiali pubblicate.

In questo rapporto si afferma che i segni di esaurimento nelle truppe del regime sionista sono diventati pienamente evidenti, al punto che alcuni ufficiali qualificati cercano incarichi o posizioni più facili o il pensionamento.

Attualmente l'esercito sionista utilizza quotidianamente 53.000 riservisti. Il costo di un mese di utilizzo dei riservisti lo scorso anno è stato di circa 2,1 miliardi di shekel, pari a 703 milioni di dollari, che equivale al valore di sette caccia F-35 o di 70 carri armati Merkava.