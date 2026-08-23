Affermazione del Segretario all'Energia degli Stati Uniti: Abbiamo portato la produzione di petrolio e gas al livello più alto

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al Jazeera, Chris Wright, Segretario all'Energia degli Stati Uniti, ha dichiarato che il suo paese ha aumentato la produzione di petrolio e gas al massimo e ora è il più grande produttore di petrolio e gas al mondo.

Ha detto: «Abbiamo portato la produzione al livello più alto, ed è proprio questo che ha reso l'America il più grande produttore di petrolio e gas al mondo.»

Wright, tuttavia, non ha fatto alcun riferimento al volume di produzione di petrolio e gas del suo paese, ma nell'infografica visibile sul sito del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti durante il secondo mandato di Donald Trump, si vede una produzione mensile di 24 milioni di barili di petrolio che, secondo il sito, supera la produzione combinata dell'Arabia Saudita (10,9 milioni di barili) e della Russia (10,5 milioni di barili).