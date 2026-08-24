New York Times: Il controllo dell'Iran su Hormuz è meno costoso

Secondo l'agenzia di stampa "Abna," il New York Times ha esaminato la situazione dello Stretto di Hormuz in un articolo analitico e sostiene che nelle condizioni attuali, l'America deve accettare la nuova realtà riguardo allo Stretto di Hormuz; gli Stati Uniti non possono mantenere lo Stretto di Hormuz completamente e permanentemente aperto. Pertanto, una delle soluzioni meno dannose è che l'Iran possa riscuotere pedaggi di transito in cambio del passaggio sicuro delle navi.

Lo Stretto di Hormuz è una rotta vitale per il trasporto del petrolio dal Golfo Persico ai mercati mondiali, e prima della guerra, circa 20 milioni di barili di petrolio lo attraversavano ogni giorno. Ma la guerra contro l'Iran ha reso le compagnie di navigazione caute riguardo al passaggio delle loro navi, e il volume di transito è diminuito drasticamente.

Per garantire il libero passaggio delle navi, l'America è costretta a sostenere costi militari e finanziari enormi; mentre l'Iran, grazie alla sua posizione geografica e alla capacità di utilizzare missili, droni e imbarcazioni d'assalto, può continuare a controllare il traffico marittimo. Pertanto, cercare di mantenere lo Stretto completamente aperto attraverso operazioni militari potrebbe trasformarsi per l'America in un impegno costoso e a lungo termine.

Secondo questo rapporto, la riscossione di pedaggi da parte dell'Iran potrebbe essere un compromesso pratico. L'Iran avrebbe un incentivo a guadagnare più entrate, il che lo spingerebbe a consentire il passaggio di più navi e, di conseguenza, la probabilità di una chiusura completa dello Stretto in futuro diminuirebbe. Inoltre, le entrate dei pedaggi potrebbero compensare parte delle perdite belliche dell'Iran.