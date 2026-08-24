Tribunale siriano condanna all'ergastolo l'ex muftì della Siria

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando SANA, il tribunale penale di Damasco ha tenuto un'udienza nel processo contro Ahmad Hassoun, ex muftì della Siria durante il regime di Assad.

Il tribunale lo ha condannato all'ergastolo.

Il tribunale lo ha accusato di aver avuto un ruolo nell'istigazione alla guerra civile e settaria, nonché di crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Il tribunale penale siriano alcuni giorni fa aveva condannato a morte «Wasim Assad», cugino dell'ex presidente Bashar al-Assad, con l'accusa di aver formato gruppi armati e aver compiuto omicidi di massa.

In precedenza, il tribunale penale di Damasco aveva già condannato a morte l'ex presidente siriano Bashar al-Assad per omicidio volontario.

Lo stesso tribunale ha condannato a morte «Maher Assad», fratello di Bashar al-Assad, per accuse simili, e «Atef Najib», capo della sicurezza politica della città di Daraa durante il regno di Bashar al-Assad, per omicidio volontario e tortura di prigionieri.

Inoltre, il tribunale penale di Damasco ha emesso un mandato di cattura internazionale contro Bashar e Maher al-Assad.