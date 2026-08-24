Sayyid Ammar al-Hakim: La regione si trova in una fase molto critica

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando il portale informativo del Movimento della Saggezza Nazionale iracheno, Sayyid Ammar al-Hakim, leader del movimento, ha dichiarato: Le Forze di Mobilitazione Popolare fanno parte della storia della vittoria dell'Iraq sul terrorismo e sono un'istituzione ufficiale fondata sulla base della legge. Il monopolio delle armi nelle mani dello Stato deve essere accompagnato dalla preservazione di queste forze e dal rispetto dei sacrifici dei loro combattenti. Questo processo deve essere perseguito attraverso il dialogo e la comprensione reciproca, e in modo graduale, in modo che il monopolio delle armi, invece di creare un nuovo conflitto, porti al completamento della struttura statale e al rafforzamento della sovranità dell'Iraq.

Egli ha dichiarato: Il monopolio delle armi nelle mani dello Stato non è un atto contro alcuna corrente o gruppo, e non significa ignorare i sacrifici delle forze che hanno avuto un ruolo nella difesa dell'Iraq, ma è una necessità per il completamento della struttura statale e il consolidamento della sua sovranità.