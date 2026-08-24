Goldman Sachs: Il prezzo del gas in Europa supererà i 100 euro in inverno

Secondo il corrispondente di "Abna" citando Goldman Sachs, il prezzo del gas naturale in Europa dovrà probabilmente superare la soglia dei 100 euro (equivalenti a 117 dollari) per megawattora a dicembre per garantire riserve sufficienti di questa fonte energetica per superare la stagione fredda.

Samantha Dart e Laura Sier, analisti di Goldman Sachs, in una nota analitica dell'istituto hanno dichiarato che anche il recente aumento dei prezzi dei futures sul gas per il mese successivo sul mercato olandese non sarà sufficiente ad attirare un volume sufficiente di gas naturale liquefatto (GNL) dal mercato asiatico.

Il mercato olandese è noto come il principale punto di riferimento e parametro per la determinazione del prezzo del gas naturale in Europa.