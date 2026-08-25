Abdel Ati: Il trasferimento dei palestinesi nella penisola del Sinai è una linea rossa per l'Egitto

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", Badr Abdel Ati, ministro degli Esteri egiziano, in un'intervista esclusiva a Sky News ha affermato che il movimento Hamas e i gruppi palestinesi hanno accettato di consegnare tutte le loro armi pesanti e leggere.

Ha sottolineato l'opposizione del Cairo a qualsiasi tentativo di trasferire i palestinesi nella penisola del Sinai.

In questa intervista, Abdel Ati ha affrontato una serie di questioni regionali più rilevanti, tra cui Gaza, Sudan, Iran, la sicurezza idrica del Nilo e la posizione dell'Egitto riguardo al trattato di pace con il regime sionista.

Il ministro degli Esteri egiziano ha dichiarato che il trasferimento dei palestinesi nella penisola del Sinai è una linea rossa per l'Egitto, e questo passo significherebbe l'eliminazione della causa palestinese. Il Cairo rimane fedele alla sua posizione contraria al trasferimento dei palestinesi dalle loro terre.

Per quanto riguarda il dossier sudanese, Abdel Ati ha sottolineato che l'Egitto non permetterà la disintegrazione del Sudan, e ha definito la preservazione dell'unità e dell'integrità territoriale di questo paese una linea rossa.

Il ministro degli Esteri egiziano ha anche affermato che qualsiasi azione che porti all'interruzione del flusso delle acque del Nilo, secondo il diritto internazionale, dà al Cairo il diritto di autodifesa.

Per quanto riguarda il dossier iraniano, Abdel Ati ha sottolineato che il Cairo si sta adoperando per raggiungere una soluzione pacifica e per il ritorno dell'Iran al tavolo dei negoziati.

Sulle relazioni dell'Egitto con il regime sionista, ha dichiarato che l'Egitto è fedele al trattato di pace con Israele.