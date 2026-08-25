Hamas: La distruzione della sede dell'UNRWA a Gerusalemme è un crimine di guerra

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando il Centro Informazioni Palestinese, il movimento di resistenza islamica Hamas ha dichiarato in un comunicato che la distruzione del centro dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) a Kafr Aqab, nel nord di Gerusalemme occupata, è una continuazione dell'aggressione organizzata e persistente del regime sionista contro il popolo palestinese, un attacco manifesto a un'istituzione legata alle Nazioni Unite e una sfida aperta alle risoluzioni ONU e ai trattati internazionali.

Il movimento ha aggiunto che la persistente incapacità della comunità internazionale e delle Nazioni Unite, e l'assenza di una reazione reale ai ripetuti crimini del regime sionista, che dimostra disprezzo per il sistema internazionale, incoraggiano questo regime a continuare l'aggressione, a imporre politiche violente e a compiere ulteriori violazioni dei trattati e delle consuetudini internazionali.

Hamas, condannando questo atto, ha chiesto alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite di intervenire immediatamente per fermare queste aggressioni e di adottare misure punitive e deterrenti contro il regime sionista.

Il movimento ha inoltre sottolineato la responsabilità della comunità internazionale e delle Nazioni Unite di proteggere l'UNRWA e di garantire la possibilità di proseguire le attività di questa agenzia – un'istituzione che è un testimone internazionale della questione dei rifugiati palestinesi e del loro diritto inalienabile al ritorno alle loro case e alle terre dalle quali sono stati forzatamente allontanati dai gruppi sionisti.