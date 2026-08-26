Calo dell'85% del traffico di navi mercantili nello Stretto di Hormuz negli ultimi sei mesi

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, France Presse ha dichiarato che, in base alle comunicazioni della società Kepler, la media degli spostamenti delle navi mercantili è scesa a 10 viaggi al giorno. Ciò mentre prima dell'inizio dell'aggressione statunitense contro l'Iran tale cifra raggiungeva i 95.

Secondo questo rapporto, lo Stretto strategico di Hormuz rimane chiuso dopo sei mesi dall'inizio dell'aggressione americana e delle tensioni nel Golfo Persico, causando una forte riduzione del traffico delle navi mercantili e del commercio marittimo pari all'85%.

Nel rapporto si aggiunge che, dopo la firma dell'accordo tra le due parti a Islamabad, almeno 36 navi transitavano quotidianamente da questo passaggio, ma la situazione era instabile e il numero è sceso a 15 navi ad agosto.

Va notato che la Repubblica Islamica dell'Iran, che ha più volte dichiarato il suo controllo sullo Stretto di Hormuz e di averne preso il comando, ha annunciato che le navi per un transito sicuro devono seguire la rotta stabilita da Teheran.