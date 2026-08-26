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Senatore americano: la guerra contro l'Iran è inutile e illegale

26 agosto 2026 - 11:35
Codice notizia: 1857375
Source: ABNA24
Senatore americano: la guerra contro l'Iran è inutile e illegale

Un senatore democratico americano ha criticato l'operato di Trump, definendo inutile la bellicosità del suo paese contro l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Chris Van Hollen, senatore democratico americano, ha sottolineato: Trump sfrutta in modo flagrante la guerra illegale contro l'Iran.

Ha aggiunto: Trump continua a sfruttare le sofferenze del popolo americano, comprese le conseguenze della guerra inutile contro l'Iran.

Poche ore prima, un altro senatore americano, Bernie Sanders, aveva scritto sul social network X: «C'è una ragione per cui il nostro status nel mondo è in declino. Trump è contemporaneamente impegnato in una guerra contro l'Iran, una guerra commerciale contro il Canada e una guerra fredda contro la Cina, e allo stesso tempo aggrava le crisi rafforzando Benjamin Netanyahu.»

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