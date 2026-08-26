Erdogan: non permetteremo l'attuazione di scenari sanguinosi nella regione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, oggi martedì in un discorso ha dichiarato: non permetteremo l'attuazione degli scenari sanguinosi che alcuni stanno preparando per la nostra regione, e non abbandoneremo il nostro sostegno per migliorare la situazione dei nostri vicini.

Il presidente turco ha poi continuato: naturalmente siamo consapevoli delle azioni di alcuni attori. Vediamo quali scenari sanguinosi vengono elaborati per la nostra regione. Con l'aiuto di Dio, non permetteremo che questi piani vengano realizzati. Tutti siano certi e tranquilli: la Repubblica di Turchia non si allontanerà né dai propri principi né dai propri interessi nazionali.

Recep Tayyip Erdogan ha detto: non abbandoneremo mai alcun amico o fratello che si è fidato di noi. Non cesseremo di sostenere i nostri vicini per rimettersi in piedi solo perché ciò disturba le reti criminali le cui mani sono sporcate dal sangue degli innocenti.

Ha poi aggiunto: la politica estera di Ankara è determinata esclusivamente dalla nazione turca. Nessun attore diverso dalla nostra nazione può dettare o determinare la rotta o i confini della politica estera turca. Noi, come Turchia, non abbiamo in alcuna parte della regione altro obiettivo che la pace, la giustizia, la stabilità e la tranquillità. Contrariamente alle affermazioni di alcuni, non abbiamo alcuna agenda nascosta o intenzione segreta. Il nostro obiettivo è il prevalere di un clima di pace in tutto il nostro intorno.

Erdogan ha aggiunto: noi, come Repubblica di Turchia, in tutta la geografia con la quale abbiamo profondi legami culturali e affettivi – dalla Siria all'Iraq, dal Libano alla Palestina, dal Golfo Persico all'Africa e dai Balcani al Caucaso – diciamo che la storia ci ha resi fratelli, e ci sforziamo di rafforzare e preservare questa fratellanza eterna. È evidente che la politica estera attiva del nostro paese, che dà priorità alla pace e alla stabilità regionale, disturba certi ambienti che si alimentano di instabilità e caos.