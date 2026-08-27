Ispezione dei siti danneggiati solo con nuovo protocollo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, in un incontro con i giornalisti in risposta a una domanda riguardante la visita agli impianti nucleari danneggiati, e ricordando che gli impianti nucleari iraniani erano sotto la supervisione dell'Agenzia e registrati prima degli attacchi, ha dichiarato: Finché l'AIEA non adempie ai propri doveri e non è stato predisposto un nuovo protocollo per l'ispezione di questi impianti, non è possibile che l'Agenzia ispezioni gli impianti nucleari del nostro Paese.

Ha aggiunto: Secondo la legge del Parlamento, per quanto riguarda gli impianti che sono stati oggetto di attacchi militari, deve prima essere determinato lo stato di sicurezza dei siti, e anche l'Agenzia deve avere un protocollo chiaro per le modalità di ispezione di questi impianti.