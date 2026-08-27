Media americani: La popolarità di Trump è negativa in 47 stati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, MSN (precedentemente noto come MSNBC), in un rapporto ha annunciato che la crisi di popolarità del presidente americano Donald Trump è fortemente aumentata negli stati in bilico.

Secondo questo media, il dato netto di popolarità di Donald Trump è negativo in 47 dei 50 stati americani alla vigilia delle elezioni di medio termine del Congresso.

Inoltre, nel rapporto si afferma che il dato netto di popolarità di Trump è negativo in tutti gli stati in cui quest'anno le elezioni senatorie sono serrate e competitive.

Ciò mentre Reuters aveva precedentemente riportato che i risultati di un nuovo sondaggio mostrano che il sostegno degli americani alla guerra persistente con l'Iran ha raggiunto il livello più basso dall'inizio del conflitto ed è sceso al 31%; mentre questo dato a marzo era del 37% e all'inizio del mese corrente era del 34%.

Il sondaggio condotto dall'agenzia Reuters e dal sito web Ipsos ha attribuito questo calo a una marcata diminuzione del sostegno dei repubblicani alla guerra; al punto che tra i sostenitori di Trump solo il 69% di essi è favorevole alla continuazione delle operazioni militari. Questo dato a marzo era del 77%.

Allo stesso tempo, Trump teme i danni che le conseguenze di questa guerra potrebbero arrecare alla sua immagine pubblica, poiché crescono le preoccupazioni per il prolungarsi del conflitto, e l'83% degli americani ritiene che la guerra continuerà per un lungo periodo.