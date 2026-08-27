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Media americani: La popolarità di Trump è negativa in 47 stati

27 agosto 2026 - 10:42
Codice notizia: 1857746
Source: ABNA24
Media americani: La popolarità di Trump è negativa in 47 stati

Un media americano ha annunciato che la popolarità di Trump è negativa in 47 stati del paese, e ciò alla vigilia delle elezioni di medio termine del Congresso americano.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, MSN (precedentemente noto come MSNBC), in un rapporto ha annunciato che la crisi di popolarità del presidente americano Donald Trump è fortemente aumentata negli stati in bilico.

Secondo questo media, il dato netto di popolarità di Donald Trump è negativo in 47 dei 50 stati americani alla vigilia delle elezioni di medio termine del Congresso.

Inoltre, nel rapporto si afferma che il dato netto di popolarità di Trump è negativo in tutti gli stati in cui quest'anno le elezioni senatorie sono serrate e competitive.

Ciò mentre Reuters aveva precedentemente riportato che i risultati di un nuovo sondaggio mostrano che il sostegno degli americani alla guerra persistente con l'Iran ha raggiunto il livello più basso dall'inizio del conflitto ed è sceso al 31%; mentre questo dato a marzo era del 37% e all'inizio del mese corrente era del 34%.

Il sondaggio condotto dall'agenzia Reuters e dal sito web Ipsos ha attribuito questo calo a una marcata diminuzione del sostegno dei repubblicani alla guerra; al punto che tra i sostenitori di Trump solo il 69% di essi è favorevole alla continuazione delle operazioni militari. Questo dato a marzo era del 77%.

Allo stesso tempo, Trump teme i danni che le conseguenze di questa guerra potrebbero arrecare alla sua immagine pubblica, poiché crescono le preoccupazioni per il prolungarsi del conflitto, e l'83% degli americani ritiene che la guerra continuerà per un lungo periodo.

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