Ripetizione delle posizioni anti-iraniane di Washington da parte del segretario all'Energia americano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, Chris Wright, segretario all'Energia americano, oggi mercoledì, senza menzionare la natura pacifica del programma nucleare di Teheran e il diritto dell'Iran di beneficiare di questa energia secondo le disposizioni del TNP, avanzando una pretesa assurda, ha dichiarato: Vogliamo porre fine al programma nucleare iraniano attraverso i negoziati e le ispezioni dell'AIEA.

Il segretario all'Energia americano, nel tentativo di convincere l'opinione pubblica del suo paese, che è alle prese con numerosi problemi come l'aumento dei prezzi dell'energia dopo la costosa aggressione contro l'Iran e l'insicurezza dello stretto strategico di Hormuz, ha affermato: Il nostro obiettivo è garantire che l'Iran non ottenga armi nucleari; sia attraverso i negoziati e le ispezioni, sia attraverso il ricorso alla forza!

Chris Wright, senza ricordare che lo stretto strategico di Hormuz era sicuro prima dell'aggressione americano-sionista contro l'Iran e della destabilizzazione della regione da parte del governo del suo paese, ha affermato: Non possiamo permettere che l'Iran minacci indefinitamente l'approvvigionamento energetico globale!