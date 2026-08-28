L'«operazione di estromissione economica» degli Stati Uniti contro l'Iran è un esempio di terrorismo di Stato

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", il Ministero degli Affari Esteri del nostro paese ha emesso oggi, venerdì 6 shahrivar, una dichiarazione sul terrorismo economico degli Stati Uniti contro l'Iran e, condannando le politiche sanzionatorie statunitensi, ha dichiarato: le sanzioni unilaterali di Washington sono illegali e violano la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale umanitario e i diritti umani. Su questa base, tutti i paesi sono obbligati ad astenersi dall'applicare tali sanzioni.