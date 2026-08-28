Secondo l'agenzia di stampa "Abna", "CBS News" citando Arsenio Dominguez, Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale, ha scritto: quasi 6.000 marinai a bordo di 400 navi vagano nello Stretto di Hormuz.

Ha aggiunto: la guerra continua a causare gravi interruzioni nelle catene di approvvigionamento vitali.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale ha avvertito delle conseguenze globali delle interruzioni delle catene di approvvigionamento se la situazione attuale nello Stretto di Hormuz dovesse persistere.

Nonostante il Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale e altri funzionari di enti marittimi specializzati riconoscano che lo Stretto di Hormuz è chiuso, Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, pensa che inviando un messaggio sui social media e dichiarando l'apertura di questo stretto, possa riaprirlo.

Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, oggi in risposta ai messaggi di Trump sull'apertura dello Stretto di Hormuz ha dichiarato: lo Stretto di Hormuz era completamente aperto prima dell'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, e la questione dell'imposizione di pedaggi per il transito attraverso questa via d'acqua non è stata sollevata finché gli Stati Uniti e Israele non avevano iniziato le loro avventure.