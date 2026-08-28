Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "RIA Novosti", Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in risposta alle dichiarazioni di funzionari americani sull'imposizione di sanzioni contro Pechino a causa del commercio con Teheran, ha affermato: per quanto riguarda la situazione in Iran, abbiamo sempre ritenuto che il dialogo e la negoziazione siano l'unica via per risolvere i problemi.

Ha sottolineato che la posizione della Cina contro le sanzioni unilaterali e illegali è ferma e chiara.

Alexei Pushkov, membro del comitato per la legislazione costituzionale del Consiglio della Federazione Russa, ha anche dichiarato in questo contesto: gli Stati Uniti minacciano costantemente i paesi; minacce che alla fine si ritorceranno contro questo stesso paese.

Facendo riferimento all'inutilità delle minacce di Trump sulla distruzione della civiltà iraniana in caso di mancata resa di quel paese, ha aggiunto: il risultato di questo approccio è evidente e potrebbe portare a un peggioramento delle relazioni degli Stati Uniti con molti paesi.

Molti esperti ritengono che le sanzioni tornino come un boomerang ai paesi che le impongono, causando rincari e aumenti del costo dell'energia e di altri beni e servizi in questi paesi.