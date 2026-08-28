Sana'a: Il regime saudita sta mobilitando le sue forze per danneggiare lo Yemen

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "Al-Masira", il Ministero degli Esteri yemenita ha dichiarato che il regime saudita sta mobilitando le sue forze dipendenti e mercenari per danneggiare lo Yemen e distruggere il tessuto sociale di questo paese.

Il Ministero degli Esteri yemenita ha inoltre dichiarato che il regime saudita continua il blocco degli aeroporti e dei porti dello Yemen e la confisca delle ricchezze nazionali con l'obiettivo di esaurire lo Yemen e impoverire il suo popolo.

Il Ministero ha sottolineato che lo Yemen è determinato a ottenere i propri diritti, e che l'azione in questa direzione è diventata un dovere religioso, una richiesta popolare e una necessità nazionale.

Negli ultimi giorni, gli scontri tra le forze armate yemenite e le milizie del governo deposto sostenute dall'Arabia Saudita si sono intensificati su diversi fronti del paese.

L'escalation di attacchi e combattimenti reciproci aumenta le preoccupazioni per una nuova espansione dei conflitti in Yemen e per la fine della relativa tregua degli ultimi anni.