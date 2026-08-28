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Nuove sanzioni del Tesoro americano contro l'Iran

28 agosto 2026 - 23:25
Codice notizia: 1858332
Source: ABNA24
Nuove sanzioni del Tesoro americano contro l'Iran

Il Dipartimento del Tesoro del governo terroristico statunitense ha annunciato, in una dichiarazione ufficiale, l'imposizione di una serie di nuove sanzioni contro l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "Al-Jazeera", il Dipartimento del Tesoro del governo terroristico statunitense ha annunciato, in una dichiarazione ufficiale, l'imposizione di una serie di nuove sanzioni contro l'Iran.

Nella dichiarazione del Tesoro americano si afferma: abbiamo identificato le reti, gli intermediari e i canali che l'Iran utilizza per il contrabbando di petrolio e per eludere le sanzioni. In collaborazione con le agenzie governative e i nostri alleati, prendiamo di mira qualsiasi fonte di reddito illegale del regime iraniano.

Il Dipartimento del Tesoro del governo terroristico statunitense, avvertendo contro qualsiasi commercio con l'Iran e ampliando le misure contro istituzioni e parti che interagiscono con Teheran, ha dichiarato: ci impegniamo a recidere tutti i rimanenti vasi economici di Teheran e a porre fine una volta per tutte alla minaccia del regime iraniano. L'Iran utilizza reti bancarie ombra per il riciclaggio di denaro, l'acquisto di armi e il finanziamento delle sue forze proxy nella regione.

Inoltre, il governo terroristico statunitense, nel proseguimento delle sue politiche anti-iraniane, ha imposto sanzioni legate all'Iran contro un'altra persona fisica e un'altra società.

Il Dipartimento ha annunciato sanzioni contro una persona con l'accusa di legami con la Banca Nazionale dell'Iran e altre sanzioni contro una società con sede a Hong Kong.

Questa misura è uno dei primi passi dell'amministrazione Trump nell'attuazione della sua minaccia di pressione economica su Teheran.

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