Nuove sanzioni del Tesoro americano contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "Al-Jazeera", il Dipartimento del Tesoro del governo terroristico statunitense ha annunciato, in una dichiarazione ufficiale, l'imposizione di una serie di nuove sanzioni contro l'Iran.

Nella dichiarazione del Tesoro americano si afferma: abbiamo identificato le reti, gli intermediari e i canali che l'Iran utilizza per il contrabbando di petrolio e per eludere le sanzioni. In collaborazione con le agenzie governative e i nostri alleati, prendiamo di mira qualsiasi fonte di reddito illegale del regime iraniano.

Il Dipartimento del Tesoro del governo terroristico statunitense, avvertendo contro qualsiasi commercio con l'Iran e ampliando le misure contro istituzioni e parti che interagiscono con Teheran, ha dichiarato: ci impegniamo a recidere tutti i rimanenti vasi economici di Teheran e a porre fine una volta per tutte alla minaccia del regime iraniano. L'Iran utilizza reti bancarie ombra per il riciclaggio di denaro, l'acquisto di armi e il finanziamento delle sue forze proxy nella regione.

Inoltre, il governo terroristico statunitense, nel proseguimento delle sue politiche anti-iraniane, ha imposto sanzioni legate all'Iran contro un'altra persona fisica e un'altra società.

Il Dipartimento ha annunciato sanzioni contro una persona con l'accusa di legami con la Banca Nazionale dell'Iran e altre sanzioni contro una società con sede a Hong Kong.

Questa misura è uno dei primi passi dell'amministrazione Trump nell'attuazione della sua minaccia di pressione economica su Teheran.