Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "RIA Novosti", Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, ha dichiarato: lo Stretto di Hormuz era completamente aperto prima dell'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, e la questione dell'imposizione di pedaggi per il transito attraverso questa via d'acqua non è stata sollevata finché gli Stati Uniti e Israele non avevano iniziato le loro avventure.

Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato: Mosca non desidera l'imposizione di pedaggi per il passaggio nello Stretto di Hormuz, ma questo tema necessita di ulteriori discussioni.

La Russia critica l'approccio degli Stati Uniti riguardo all'aggressione contro Stati sovrani. Mosca ha condannato fin dall'inizio gli attacchi degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e ha chiesto di astenersi dall'intervento di potenze extraregionali nella zona del Golfo Persico.