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Araghchi: I consumatori americani stanno pagando il costo reale di questa situazione

29 agosto 2026 - 16:58
Codice notizia: 1858750
Source: ABNA24
Araghchi: I consumatori americani stanno pagando il costo reale di questa situazione

Il Ministro degli Esteri del nostro paese, con un post pubblicato su uno dei social network, ha dichiarato: "I consumatori americani stanno pagando il costo reale di questa situazione."

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi ha scritto online: "Sulla base delle nostre informazioni e valutazioni di intelligence, sono in corso tentativi su larga scala per manipolare e orientare i mercati energetici. Alcuni elementi dell'amministrazione statunitense, utilizzando media ingenui e creduloni, cercano di influenzare i prezzi per trarre vantaggi personali e, allo stesso tempo, mantenere il presidente degli Stati Uniti intrappolato in una guerra che ha perso."

Ha detto: "Anche gli attori allineati con Israele, fornendo valutazioni ottimistiche e irrealistiche, cercano di promuovere e incoraggiare la continuazione della guerra."

Il Ministro degli Esteri ha aggiunto: "I consumatori americani stanno pagando il costo reale di questa situazione."

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