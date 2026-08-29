Araghchi: I consumatori americani stanno pagando il costo reale di questa situazione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi ha scritto online: "Sulla base delle nostre informazioni e valutazioni di intelligence, sono in corso tentativi su larga scala per manipolare e orientare i mercati energetici. Alcuni elementi dell'amministrazione statunitense, utilizzando media ingenui e creduloni, cercano di influenzare i prezzi per trarre vantaggi personali e, allo stesso tempo, mantenere il presidente degli Stati Uniti intrappolato in una guerra che ha perso."

Ha detto: "Anche gli attori allineati con Israele, fornendo valutazioni ottimistiche e irrealistiche, cercano di promuovere e incoraggiare la continuazione della guerra."

Il Ministro degli Esteri ha aggiunto: "I consumatori americani stanno pagando il costo reale di questa situazione."