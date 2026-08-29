Mokhber: La nazione credente e salda dell'Iran trasformerà il blocco in una sconfitta per i blocchisti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema, in occasione della nascita del Profeta Maometto (pace su di lui) e riferendosi alla somiglianza delle trame e dell'inimicizia dei nemici giurati dei musulmani agli albori dell'Islam e oggi, ha dichiarato che le minacce di Trump e dei suoi alleati contro l'Iran sono destinate al fallimento e ha scritto sulla sua pagina personale: «La bussola della Rivoluzione Islamica è la via del Grande Profeta (pace su di lui): bontà verso i vicini e severità verso gli oppressori. Sotto la guida degli Imam della Rivoluzione, l'Iran ha superato passaggi difficili.»

Mokhber ha aggiunto: «Oggi Satana, con minacce e sanzioni, sogna di accerchiare l'Iran, ma una nazione credente e salda trasformerà il blocco in una sconfitta per i blocchisti.»