Il dominio dei combattenti dell'Islam sulla via d'acqua strategica dello Stretto di Hormuz è assolutamente deciso

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, la Marina degli IRGC ha dichiarato: «Le dichiarazioni dei funzionari americani riguardo all'apertura dello Stretto di Hormuz sono una menzogna palese e mirano solo a controllare i prezzi del petrolio e a nascondere le loro sconfitte.»

«Il dominio dei combattenti dell'Islam su questa via d'acqua strategica è assolutamente deciso, e con tutta la forza e in piena autorevolezza, lo Stretto di Hormuz è chiuso a tutte le navi che intendono transitare senza coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran. Assicuriamo al caro, coraggioso e risvegliato popolo dell'Iran islamico che questo processo continuerà fino alla fine delle malefatte dell'esercito terrorista statunitense contro il nostro amato paese e fino all'adempimento degli impegni stabiliti.»