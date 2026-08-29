Gli Stati Uniti tagliano gli aiuti militari al Kurdistan iracheno

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando la BBC, fonti informate hanno dichiarato che il governo di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, intende interrompere gli aiuti militari a uno dei suoi principali alleati in Medio Oriente.
Secondo questo rapporto, il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, durante incontri dei suoi funzionari con personalità legate al Kurdistan iracheno, ha comunicato che il governo statunitense non intende rinnovare l'accordo in base al quale vengono forniti aiuti alla sicurezza alle forze Peshmerga.
Il rapporto afferma che i funzionari del Kurdistan iracheno temono che l'interruzione di questi fondi possa creare un vuoto di potere.
Gli analisti ritengono che la fine degli aiuti alla sicurezza per i Peshmerga indebolirà un partner di lunga data degli Stati Uniti in Iraq e invierà un messaggio agli alleati americani nella regione, cioè che Washington non è affidabile.
Il memorandum d'intesa tra il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti e il governo del Kurdistan iracheno scade il 30 settembre. Questa data coincide con il giorno in cui gli Stati Uniti e altri paesi ritireranno le loro ultime truppe rimanenti dall'Iraq.
L'unica base militare statunitense rimasta in Iraq, situata a Erbil, il centro del Kurdistan iracheno, sarà chiusa il mese prossimo dopo il ritiro delle forze della coalizione.
Le forze Peshmerga, che contano circa 180.000 soldati nel Kurdistan iracheno, hanno ricevuto nel 2026 attraverso il programma del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti 61 milioni di dollari per l'acquisto di armi e l'addestramento militare.
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