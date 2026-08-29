Pelosi: Gli Stati Uniti non hanno raggiunto alcun obiettivo strategico nella guerra contro l'Iran.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Nancy Pelosi, ex presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, in un post su X, criticando l'approccio dell'amministrazione Trump nella guerra contro l'Iran, ha scritto: «Sono passati ormai sei mesi dall'inizio della guerra illegale di Trump contro l'Iran – un errore catastrofico che è costato la vita a 19 soldati e ha ferito oltre 750 persone.»

Ha aggiunto: «Dopo sei mesi e miliardi di dollari spesi, l'operazione “Fallimento epico” non ha ancora raggiunto alcun obiettivo strategico.»

In questo messaggio, Pelosi ha usato l'espressione ironica «Fallimento epico» per sottolineare il fallimento di Trump in questa guerra e nell'aggressione contro l'Iran.

In precedenza, Chuck Schumer, il leader della minoranza democratica al Senato degli Stati Uniti, aveva anche dichiarato: «Passano sei mesi da quando Trump ha scatenato una guerra contro l'Iran che ha messo in pericolo le nostre forze armate. Passano sei mesi da quando Trump ha alimentato una guerra che ha causato un aumento astronomico dei prezzi del carburante e l'instabilità mondiale. L'amministrazione Trump pubblica bugie palesi sul proprio fallimento nella questione iraniana, mentre la realtà è che l'Iran, dopo sei mesi, controlla lo Stretto di Hormuz.»