Cina: Le sanzioni americane contro l'Iran minacciano l'ordine economico mondiale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando TASS, Liu Chang, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha dichiarato che la guerra economica avviata dagli Stati Uniti contro l'Iran non contribuisce a risolvere la situazione, ma non fa che inasprire le tensioni e minaccia di minare l'ordine finanziario globale.

In merito all'inserimento dell'azienda cinese di logistica «Kameng Trading» nella lista delle sanzioni statunitensi contro l'Iran, ha affermato: «La Cina ha più volte ribadito la sua ferma opposizione alle sanzioni unilaterali illegali che non hanno alcun fondamento nel diritto internazionale né nel mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite».

Ha aggiunto: «La guerra economica e la politica della massima pressione non offrono alcuna soluzione. Al contrario, non fanno che contribuire all'escalation delle tensioni e portare a effetti di ricaduta dei rischi, che sconvolgono l'ordine economico e finanziario globale e danneggiano i diritti e gli interessi legittimi degli altri paesi. Il compito urgente è facilitare la riduzione della tensione nella situazione e tornare al più presto al dialogo e alla negoziazione. La Cina farà tutti gli sforzi necessari per proteggere fermamente i propri diritti e interessi».