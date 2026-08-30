Nessuna nave potrà attraversare lo Stretto di Hormuz senza coordinamento con l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Affari Esteri per gli affari legali e internazionali, rispondendo a una domanda sulle ultime consultazioni e notizie riguardanti la mediazione di paesi come Pakistan, Oman e Qatar nei negoziati, ha dichiarato: «La Repubblica Islamica dell'Iran ha raggiunto un'intesa con l'Oman riguardo le disposizioni per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, ma questa intesa non entrerà automaticamente in fase esecutiva, poiché la sua realizzazione è subordinata all'adempimento degli impegni assunti dalla controparte, in particolare gli Stati Uniti d'America.»

Gharibabadi ha sottolineato: «Abbiamo affermato chiaramente che non appena le condizioni e gli impegni degli Stati Uniti saranno soddisfatti, anche la Repubblica Islamica dell'Iran è pronta ad adottare le proprie misure riguardo allo Stretto di Hormuz. Se loro non compiranno alcun passo, naturalmente anche la Repubblica Islamica dell'Iran non avrà fretta di aprire lo Stretto di Hormuz e continuerà le proprie azioni per difendere il paese e contrastare i nemici. L'Iran è sempre stato pronto per qualsiasi scenario.»